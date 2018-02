"Outing" in der Regenbogenbahn

15. Februar 2018, noch kein Kommentar

Im Rahmen der Kampagne für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt* in Niedersachsen ist in Braunschweig seit einigen Tagen die Motiv-Straßenbahn #QueerInBS unterwegs - auf Sprechblasen an den Fenstern heißt es u.a. "Ich bin queer".



Das Layout ist bewusst so gesetzt, dass man von außen den Eindruck gewinnen kann, die Silhouetten der Fahrgäste würden diese Aussagen von sich geben. "Ich bin eine lesbische Polizistin", "Ich bin bi", "Ich bin genauso Mensch wie Du", "Ich bin schwul", "Ich bin inter" oder "Ich bin nicht-binär" heißt es an anderen Fenstern der Regenbogenbahn.









Mit der auffälligen Tram in den Farben der LGBTI-Community will der Verein VSE e.V. die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als ständigen Bestandteil des Lebens in Braunschweig sichtbar machen. Unter dem Motto "Abfahren auf Vielfalt und Akzeptanz - mach mit!" hat er zudem einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen: Gesucht werden die besten Bilder der Regenbogenbahn, die mit dem Hashtag #QueerInBS auf Facebook, Twitter oder Instagram gepostet werden. Mehr Infos zu den Preisen und Teilnahmebedingungen gibt es hier.



Zur feierlichen Einweihung der queeren Straßenbahn mit anschließender Fahrt durch die Innenstadt lädt der VSE e.V. am Samstag, den 17. Februar um 11 Uhr an der Warteschleife am Braunschweiger Hauptbahnhof (Berliner Platz 1) ein.



Deutschlands erste Regenbogentram wurde im vergangenen Jahr in Mainz vorgestellt (queer.de berichtete). (mize)









