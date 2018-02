Burberrys queerste Kollektion

21. Februar 2018, noch kein Kommentar

Die Londoner Luxusmodemarke Burberry hat am letzten Wochenende ihre erste Regenbogen-Kollektion zu Ehren der LGBTI-Community vorgestellt - neben dezenten Vintage-Karomustern sind auch sehr knallige Kleidungsstücke im Angebot.



Die auf der London Fashion Week präsentierte queere Kollektion ist das Abschiedsgeschenk des schwulen Chefdesigners Christopher Bailey, der sich nach 17 Jahren im Modehaus neuen Aufgaben widmen will. Leider sind die schicken Kleidungsstücke und Accessoires, die zum bereits in den Stores erhältlich sind, nicht gerade günstig: So muss man allein für einen Kaschmirschal mit Regenbogenmuster 390 Euro auf den Tisch legen.



Immerhin setzt Burberry mit der neuen Kollektion nicht nur auf den Pink Pound, also die vermeintlich finanzstarke Homo-Zielgruppe, sondern unterstützt die queere Community direkt: Ein Teil der Erlöse geht an die drei LGBTI-Organisationen Trevor Project, Albert Kennedy Trust und ILGA World.



Die besten Angebote der Regenbogen-Kollektion zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)











-w-