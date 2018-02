Eine Latte erregt München

22. Februar 2018, noch kein Kommentar

Für sein Plakat zum Stück "Das ferne Land" mit zwei sich umarmenden Männern in Unterhose wird das Münchner Volkstheater heftig kritisiert - auch die Facebook-Zensur schlug zu.



Das Plakat sei pornografisch, verstoße gegen das Anstandsempfinden und würde die Moral "destabilisieren", hieß es laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" in wütenden Briefen an das Theater. Einige empörte Theatergänger sollen wegen der Latte, die man in einer Unterhose erahnen kann, sogar den monatlichen Flyer abbestellt haben. Schließlich löschte auch Facebook das Motiv als Verstoß gegen die "Gemeinschaftsstandards".



Das Volkstheater reagierte gelassen. "Wenn wir da das Denken der Betrachter ins Wanken bringen, haben wir alles richtig gemacht", erklärte die Pressestelle gegenüber der "SZ". Auf Facebook lud das Theater ein entschärftes Motiv hoch.



Das Stück "Das ferne Land" von Nicolas Charaux erzählt die Geschichte eines todkranken Schwulen, der nach vielen Jahren Abwesenheit zu seiner homophoben Familie in der Provinz zurückkehrt. Premiere ist am 1. März. (mize)















-w-