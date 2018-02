Der Regenbogen-Hidschab ist zurück

24. Februar 2018,

MOGA Fashion - ein von Muslimen gegründetes australisches Modelabel, das sich auf Kopftücher spezialisiert hat - verkauft zum Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras wieder seinen legendären Regenbogen-Schleier.



Das Unternehmen aus Melbourne hatte den Pride-Hidschab erstmals im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht, um damit seine Unterstützung für die Ehe für alle zum Ausdruck zu bringen (queer.de berichtete). Die bunten Tücher waren innerhalb von einer Woche ausverkauft. Das letzte Exemplar schickte MOGA Fashion an den Ex-Premierminister und erbitterten Gleichstellungsgegner Tony Abbott.



"Unsere Liebe und Bewunderung für die LGBTIQ-Community ist groß, und wir haben deshalb ein Pride-Tuch in Regenbogenfarben in limitierter Auflage entworfen, um ihre Stärke, ihren Mut und ihre Vielfalt zu ehren", erklärte MOGA-Gründer Azahn Munas damals. "Wir haben das Kopftuch auch - und das ist eine Weltneuheit - als Hidschab drapiert, um zu zeigen, dass LGBTIQ-Menschen in allen Religionen existieren, einschließlich des Islam, der leider eine der homophobsten der Welt ist."



Der Onlineshop asos marketplace liefert den Pride-Schleier aus Seide für 58,43 Euro inklusive Versandkosten auch nach Deutschland. Wie unsere unten verlinkten Galerie zeigt, lässt er sich auch als sexy Schal verwenden. (mize)















