Apple feiert die Ehe für alle

27. Februar 2018,

"Shot on iPhone" gehört zu den international erfolgreichsten Werbekampagnen - nun sind vier neue Videos mit schwulen und lesbischen Hochzeitspaaren erschienen.



Apples Kampagne "First Dance" für den australischen Markt greift die im vergangenen Jahr nach einer Volksbefragung vom Parlament beschlossene Ehe für alle auf. Im ersten Spot, der eine Minute lang ist, sind zum Song “Never Tear Us Apart” von Courtney Barnett mehrere Paare unterschiedlichen Alters beim Hochzeitstanz zu sehen:

In den drei weiteren 15-Sekunden-Spots stehen jeweils "Nick und Rob", "Meg und Ann-Marie" sowie "Antony und Ron" im Vordergrund:

Die Clips der tanzenden Homo-Paare wurden mit dem neuesten iPhone X gedreht. Im Kleingedruckten weist Apple allerdings darauf hin, dass für die Aufnahmen "eine zusätzliche App sowie Hardware" zum Einsatz kam - worum es sich dabei genau handelte, bleibt unklar. (cw)











-w-