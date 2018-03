Schwule Kunst unterm Hammer

09. März 2018, noch kein Kommentar

Das New Yorker Online-Auktionshaus Paddle8 versteigert unter dem Titel "Boys! Boys! Boys!" 68 homoerotische Fotografien - darunter Arbeiten von Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Ryan McGinley, Walter Pfeiffer, Allen Ginsberg und Wolfgang Tillmans.



Kuratiert wurden die Werke von Ghislain Pascal von The Little Black Gallery in London. "Queere und schwule Fotografie blüht gerade auf", erklärt er auf der Auktionsseite. "Zeitgenössische Fotografen setzen eine Jahrhunderte alte Tradition fort, seit Caravaggio und Rubens erfreuen wir uns am sinnlichen männlichen Körper."



Noch bis zum 19. März kann jeder mitbieten. Während das günstigste Bild derzeit noch für rund 200 Euro zu haben ist, muss man für einen echten Mapplethorpe mindestes 10.564 Euro investieren. Für die oben gezeigte Fotografie "Sensitive Surface" von Adey liegt der Startpreis bei 894 Euro. (mize)











