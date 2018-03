11. März 2018, noch kein Kommentar

Künstler, Punks und Queers kommen der Fotografin Annette Frick am liebsten vor die Linse. Jetzt sind einige ihrer Arbeiten im Neuen Berliner Kunstverein (nbk) zu sehen, darunter auch dieses Porträt von Christoph Schlingensief im Kleid.



Die Ausstellung "Mess with Your Values" präsentiert die große Bandbreite an Themen und Praktiken von insgesamt elf Senats-Stipendiaten. Die in Berlin lebenden Künstler aus dem In- und Ausland hatten, ausgewählt von einer Jury, für das vergangene Jahr je 18.000 Euro als Arbeitsstipendium erhalten.



Der Titel der Gruppenausstellung geht zurück auf die Musikband Joy Division. In dem Song "Candidate" ihres legendären Albums "Unknown Pleasures" besingt die Band in lakonischer wie eindringlicher Post-Punk-Manier das Aufbegehren gegen bestehende Verhältnisse und die Distanzierung von repressiven Systemen.



Die Anfang März eröffnete Ausstellung läuft noch bis zum 29. April. Mehr Infos gibt es auf der nbk-Homepage. (cw)













