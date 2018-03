Erigierte Manschettenknöpfe

12. März 2018, noch kein Kommentar

Wir sind uns nicht sicher, ob uns diese "Cock Cuff Links" gefallen - ein bekannter schwuler Sänger ist von den Penis-Manschettenknöpfen jedoch total begeistert.



Sam Smith ("Too Good At Goodbyes") freute sich so sehr über das Geschenk eines Freundes, dass er das Foto von den kleinen Silber-Pimmeln am Wochenende auf seiner Instagram-Seite postete. Dafür gab es bislang über 560.000 Likes.



Designt wurde der phallische Männerschmuck von niemand Geringerer als Vivienne Westwood. Wer mit ihm ebenfalls seine meist versteifte Manschette schließen möchte, muss jedoch auf Ebay stöbern - im offiziellen Onlineshop sind die erigierten Knöpfchen schon vergriffen. (cw)











