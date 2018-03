Ein Transmann spricht über seine Periode

16. März 2018, noch kein Kommentar

Die neue britische Kampagne "I'm on" will Vorurteile und Schamgefühle rund um die Menstruation bekämpfen - an vorderster Front dabei ist ein junger Transmann.



Während seiner Transition habe er sich mit der monatlichen Periode und "vielen der mit ihr verbundenen negativen Stereotype" auseinandersetzen müssen, begründet der 23-jährige Kenny Jones seine Teilnahme an der Aktion. "Wenn man meint, dass die Menstruation für Menschen hinderlich ist, verstärkt man nur die schon bestehende Scham und macht die Menschen noch unwilliger, über sie zu reden."



Initiiert wurde die Kampagne, zu der auch verschiedene Shirts gehören, vom Tampon-Lieferdienst Pink Parcel. Mehr über "I'm on" und Kenny kann man in einem kurzen Video erfahren:















