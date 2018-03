Die tanzende Pride-Flagge

17. März 2018,

Bild: Samuel Cole / Mark Lister

Für eine beeindruckende Bodypainting-Serie hat sich der schwule Künstler Samuel Cole von der Regenbogenfahne inspirieren lassen.



"Die LGBTI-Community ist sehr wichtig für mich, deshalb bin ich immer am nachdenken darüber, wie ich das durch meine Arbeit ausdrücken kann", meinte der Tänzer und Performer in einem Interview mit Gay Star News. Er habe auch zeigen wollen, "wie wir unsere bunte Flagge mit so viel Stolz halten", so Cole weiter. "Meinen ganzen Körper mit den Farben zu bedecken, war sehr ermutigend."



Mehr Bilder aus der Fotoserie, die auch Genderfragen aufgreift, gibt es auf Gay Star News, im RION Magazine sowie auf der Instagram-Seite des Künstlers. (mize)









