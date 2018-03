Coming-out bei Familie Pence

21. März 2018,

In einem neuen Kinderbuch verliebt sich der Hase Marlon Bundo, das real existierende Haustier des LGBTI-feindlichen US-Vizepräsidenten Mike Pence, in den gleichgeschlechtlichen Artgenossen Wesley und heiratet ihn - innerhalb kürzester Zeit war der Band vergriffen.



Das Werk "A Day in the Life of Marlon Bundo" von "Last Week Tonight"-Moderator John Oliver war eine satirische Reaktion auf das zeitgleich erschienene Bilderbuch "Marlon Bundo's - A Day in the Life of the Vice President", das von Pences Tochter Charlotte geschrieben und von dessen Frau Karen illustriert wurde. Während das etwas dröge Original in den USA nur auf Platz vier der Amazon-Bestsellerliste kletterte, erreichte die schwule Version sofort den Spitzenplatz.







Mike Pence gilt als einer der homofeindlichsten Politiker der USA. Als erzkonservativer Gouverneur von Indiana war er insbesondere mit seinem Kampf gegen LGBTI-Rechte aufgefallen. Noch 2015 hatte der evangelikale Politiker das später entschärfte Gesetz "zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit" vorangetrieben, dessen einziges Ziel es war, die religiös begründete Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen zu erlauben.

Direktlink | John Oliver spricht in der Talkshow von Ellen DeGeneres über sein Buch

In der Talkshow von Ellen DeGeneres zeigte sich John Olivier überrascht vom Erfolg seines Buches, mit dem er ein Zeichen für Vielfalt und LGBTI-Rechte setzen sowie dem Vizepräsidenten einen Denkzettel verpassen wollte. Die Erlöse aus dem Verkauf des Bandes gehen u.a. an das Trevor Project, das queere Jugendliche unterstützt.



In Deutschland ist "A Day in the Life of Marlon Bundo" für 7,99 Euro als E-Book erhältlich. (mize)







-w-