Schwule Liebe für ganz London

Ein berührendes Bild eines homosexuellen Männerpaares hat den Benefiz-Fotowettbewerb "Love in London" gewonnen - und wird nun im gesamten Stadtgebiet plakatiert.



Das Foto "Snuggle" des Lehrers Scott Hamilton wurde mit Selbstauslöser aufgenommen und zeigt ihn selbst und seinen Lebensgefährten in der eigenen Wohnung kuschelnd auf dem Sofa. Neben dem Hauptwettbewerb gewann die Aufnahme auch in der Kategorie "Love your partner".



"Ich freue mich, etwas Glück und Freude in London zu verbreiten, und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass die Juroren meinen Beitrag gewählt haben, zumal dieses Foto mir persönlich sehr viel bedeutet", sagte Hamilton zu seinem Sieg. "Ich hoffe, dass die Menschen das gleiche Gefühl von Trost und Freude aus diesem Bild bekommen, das ich jedes Mal habe, wenn ich es sehe."



Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb, bei dem es über 700 Einsendungen gab, von der Dating-App CLiKD zu Gunsten des gemeinnützigen Vereins PhotoVoice. Das Siegerbild soll auf über 50 Großwerbeflächen plakatiert werden. Weitere Gewinnerfotos kann man sich hier anschauen. (mize)











