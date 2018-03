Schwules Museum im neuen Gewand

24. März 2018,

Das Schwule Museum in Berlin hat sich ein neues visuelles Erscheinungsbild verpasst - mit gewöhnungsbedürftigen Farben und Schriften sowie der Bildmarke "SMU", die das Sternchen ablöst.



Das Museum wolle damit an den "radikalen, selbstbewussten Geist seiner Gründerjahre" anknüpfen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. "Dynamisch, richtungsweisend und modern positioniert es sich jetzt stärker denn je als zeitgenössisches Museum an der Schnittstelle von LGBTIQ*-Community und Kulturinstitution."



Die von der bislang fast ausschließlich intern genutzten Abkürzung SMU inspirierte Bildmarke soll "den Veränderungsprozess und queeren Charakter der Institution visuell begleiten", so das Museum. Mehrere Versionen der Bildmarke sollen permanent ausgetauscht werden. Ein Blick auf die komplett überarbeitete Homepage zeigt die radikalen Veränderungen.



"Die visuelle Lebendigkeit unseres neuen Designs ist ein Versuch, unseren Öffnungsprozess hin zu einem Haus für die Repräsentation aller Positionen und Menschen aus dem LGBTIQ*-Spektrum nun besser und ehrlicher einzulösen", heißt es weiter in der Presseinfo. "Deshalb werden wir in Zukunft auf den Stern als Bestandteil der Wort- und Bildmarke verzichten."



Das neue Corporate Design ist das Ergebnis einer umfangreichen Zusammenarbeit mit dem renommierten Design- und Research-Studio Goys & Birls aus Amsterdam. (cw)





-w-