Queere Mode für die Kids

30. März 2018

Die New Yorker Skateboard- und Kleidungsmarke Supreme hat eine Capsule Collection mit der legendären Fotografin Nan Goldin herausgebracht - mit mehreren queeren Motiven.



Auf den bunten Hoodies, Anoraks, T-Shirts und Skateboards von Supreme ist unter anderem Goldins transsexuelle Freundin Kim Harlow im strassbesetzten Tanga zu sehen.



Ein anderes Motiv zeigt die beiden Dragqueens Misty and Jimmy Paulette auf dem Rücksitz eines New Yorker Taxis.







Für die Capsule Collection wählte die 64-jährige Fotografin außerdem ein Selbstporträt aus, das sie als Domina im schwarzen Lederkleid zeigt.







Sie habe die Kollektion für die Kids gemacht, meinte Goldin zu ihrer Zusammenarbeit mit Supreme: "Ich freue mich darauf, Teenager zu sehen, die auf meinen Bildern skaten und sie tragen. Die Leute sind heutzutage so konservativ, insbesondere die Millennials - es fühlt sich an als wären die Sechzigerjahre nie passiert. Deshalb mag ich die Vorstellung, dass sie nun meiner realen Welt ausgesetzt werden." (cw)











