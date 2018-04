Kardinal Woelki zeigt Flagge

01. April 2018,

Zum Kölner CSD wird in diesem Jahr erstmals eine Regenbogenfahne zwischen den beiden Türmen des Kölner Doms gehisst - so lautet zumindest eine Meldung vom 1. April.



Den netten Aprilscherz über den "riesigen Erfolg" erlaubte sich der Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST) als Veranstalter des Cologne Pride. "Nach vielen Gesprächen und Begegnungen konnte Rainer Maria Kardinal Woelki davon überzeugt werden, das Liebe nicht nach Geschlechtern unterscheidet und jeder Mensch so zu akzeptieren ist, wie er lebt und liebt", schrieb der Verein auf seiner Facebookseite.



Dombaumeister Peter Füssenich habe bereits seine Einwilligung zu den statischen Anforderungen der Fahnenhissung gegeben, schreibt der KLuST weiter in seinem Post. "Nun heißt es ein Unternehmen zu finden, das die Flagge und die Montage sponsert." (cw)

















-w-