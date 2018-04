05. April 2018, noch kein Kommentar

In einem neuen witzigen Computergame schlüpfen die Spieler in die Rolle des schwulen Prinzen Amir aus dem Königreich Al-Marahij - zu den Aufgaben gehört es unter anderem, heiratswütige Hetero-Prinzessinnen zu verjagen.



In der Märchen- und Adventuregame-Parodie "Your Royal Gayness" muss sich Amir um das Reich kümmern, als seine Eltern außer Landes sind. Mal brennt die Bibliothek, dann überrennen Katzen die Stadt oder knabbern Wölfe an Großmüttern im Wald. Zwischendurch träumt er von einem anderen Prinzen.



Entwickelt wurde das Spiel vom finnischen Indie-Unternehmen Lizard Hazard Games. Nicht zuletzt dank der queeren Chefentwicklerin Salli Loikkanen lacht man nicht über den homosexuellen Protagonisten, sondern mit ihm. Etwa wenn sein Berichts-Tablet wie eine schwule Dating-App aussieht.



"Your Royal Gayness" ist für 14,99 Euro für PC und Mac zum Download erhältlich. Mehr Eindrücke gibt der folgende Trailer:













-w-