Videoclip mit Tom Daley verboten

07. April 2018,

Der britische Werberat hat die Werbung eines Mobiltelefonherstellers mit dem schwulen Turmspring-Weltmeister Tom Daley verboten - es lag mal nicht an zu viel nackter Haut.



In dem 51-Sekunden-Clip für das taiwanesische Unternehmen HTC springt der 23-Jährige mit einem U11-Smartphone in der Hand mehrfach vom Zehn-Meter-Brett in einen Stadionpool und schießt dabei zahlreiche Selfies. Der nur mit einer knappen Badehose bekleidete Daley macht dabei eine ausgesprochen gute Figur:

Die Advertising Standards Authority (ASA) fand das Video jedoch "irreführend" und zog es aus dem Verkehr. Der Grund: Das HTC U11 ist nicht hundertprozentig wasserdicht, sondern nur wasserabweisend. Der Hersteller selbst erklärt auf der Homepage, dass das Gerät nur kurzzeitig und maximal bis zu einer Tiefe von einem Meter unter Wasser getaucht werden kann.



"Während wir anerkennen, dass ein professioneller olympischer Athlet wie Tom Daley in der Lage ist, nach einem Sprung vom Zehn-Meter-Turm die Ein-Meter-Grenze einzuhalten, halten wir es für unwahrscheinlich, dass dies einem Konsumenten bei einem ähnlichen Versuch ebenso gelingt", erklärte die ASA zu ihrem Verbot.



Am Ende des Clips warnte selbst HTC vor einem Nachahmen - dachte dabei aber wohl eher an Selfie-Unfälle und nicht an die Schwächen des Geräts. (mize)











-w-