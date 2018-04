Tausende forderten "Gerechtigkeit für Tschetschenien"

08. April 2018,

Bild: Munich Kyiv Queer

Ein Jahr nach den ersten Berichten über die LGBTI-Verfolgung in der teilautonomen russischen Republik haben Menschen weltweit daran erinnert, dass nichts besser wurde.



Noch immer werden in Tschetschenien Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von Sicherheitskräften in außergesetzliche Lager verschleppt und gefoltert. Noch immer streitet das Grosny-Regime die Taten unter homofeindlichen Äußerungen zynisch ab, während die zuständige föderale russische Staatsanwaltschaft noch immer kein ernstes Interesse an Ermittlungen zeigt.



Rund ein Jahr nach dem ersten Bekanntwerden der Vorwürfe durch Berichte der Zeitung "Nowaja Gaseta" haben am Samstag Menschen weltweit an Solidaritäts-Kundgebungen zu tschetschenischen LGBTI teilgenommen, die u.a. von der Organisation All Out im Zusammenspiel mit lokalen und regionalen Gruppen organisiert wurden.



Trotz einer vergleichsweise kurzfristigen Mobilisierung kamen dabei teilweise Hunderte in den Metropolen der Welt, aber auch manchen Kleinstädten, zusammen, um bei dem "Global SpeakOut for Chechnya" ein Zeichen zu setzen; in Deutschland zeigten Menschen in Berlin und München vor der Botschaft bzw. dem Generalkonsulat Russlands Flagge.



"One Year and NO Justice", stand auf einigen Plakaten - ein Jahr ist vergangen und es gibt noch immer keine Gerechtigkeit. Eine Online-Petition von All Out aus dem letzten Mai an die russischen Behörden, endlich tätig zu werden, ist immer noch aktuell und kann und soll weiter unterzeichnet werden.



Am Dienstag hatte Igor Koschetkow vom LGBT Network zusammen mit der "Gaseta"-Journalistin Elena Milaschina bei einer Pressekonferenz in Moskau einen Überblick über die aktuelle Lage gegeben (queer.de berichtete). Akut besorgen die Aktivisten Berichte, dass derzeit nach schwulen Männern auch lesbische Frauen und Transpersonen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität außergesetzlich festgehalten würden. Diese würden von den Sicherheitskräften nicht nur geschlagen und gefoltert, sondern auch sexuell missbraucht. Ulle Schauws, frauen- und queerpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, hat inzwischen eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, welche Erkenntnisse sie dazu hat und was sie zu tun gedenkt.



Deutschland hatte wie einige weitere Länder mehrere verfolgte Menschen aus Tschetschenien mittels eines humanitären Visums aufgenommen - in Zusammenarbeit mit dem russichen LGBT Network, das bislang knapp über 100 Menschen aus der Region zunächst in russische Städte evakuiert hatte. Die Arbeit läuft weiter und lässt sich mit Spenden unterstützen. Über das deutsche Spendenkonto kamen laut Angaben von "Enough is Enough", Aktionsbündnis gegen Homophobie und Hirschfeld-Eddy-Stiftung vom Samstag bislang fast 50.000 Euro zusammen. (nb)

















