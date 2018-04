BVG zensiert Kondomwerbung

09. April 2018,

In Bussen und Bahnen in Hamburg, Köln oder Freiburg kann man die neue #nasichi-Kampagne des Gummiherstellers "Billy Boy" bewundern - doch ausgerechnet für die Berliner Verkehrsbetriebe waren die Motive zu heiß.



Der Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in der Hauptstadt weigerte sich, die knallbunten Comicposter mit Sprüchen wie "Den kleinen Gladiator in die Arena lassen?", Das Rohr ordentlich durchpusten?" oder "Der Schrippe eine Wurst gönnen?" zu plakatieren.



In anderen Städten hängen die Plakate im öffentlichen Nahverkehr

Johannes Zerger, Brand Manager von "Billy Boy", kann die Absage kaum fassen: "Gerade das coole Berlin ist doch so weltoffen, so bunt und so vielfältig und hat in der Vergangenheit einige krasse Kampagnen gesehen - auch im öffentlichen Nahverkehr", erklärte er in einer Pressemitteilung. "Da hat es uns überrascht, dass ausgerechnet der Betreiber desselben, der ja speziell dafür bekannt ist, selbst lockere, witzige und etwas außergewöhnliche Werbung zu machen, mit unseren Motiven nicht umgehen kann."







Die Verkehrsbetriebe begründeten die Absage mit schlechten Erfahrungen aus dem Jahr 2006, als man Werbung für ein Hetero-Bordell zugelassen hatte. Damals habe die BVG zusammen mit dem Vermarkter Wall beschlossen, grundsätzlich keine Motive mehr zu schalten, bei denen Sex verbildlicht werde. "Es geht uns nicht um Inhalte, mit Werbung für Kondome haben wir überhaupt kein Problem", erklärte eine BVG-Sprecherin gegenüber dem Magazin "Horizont". Aufgrund des hohen Anteils minderjähriger Fahrgäste seien Motive mit sexuellen Darstellungen oder Anspielungen allerdings tabu. (cw)













-w-