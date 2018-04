Der erste Trailer zu "Anything" ist da!

11. April 2018,

Im neuen Kinofilm "Anything" spielt der schwule Schauspieler Matt Bomer die transsexuelle Sexarbeiterin Freda Von Rhenburg - die Besetzung der Rolle war sehr umstritten.



LGBTI-Aktivisten hatten kritisiert, dass erneut ein cis Mann für eine trans Rolle gecastet wurde - obwohl auch transsexuelle Kolleginnen wie Jen Richards vorgesprochen hatten. "Anything"-Produzent Mark Ruffalo begründete seine Entscheidung für Bomer mit der guten Zusammenarbeit im Film "The Normal Heart", zeigte sich aber auf Twitter zerknirscht. "Ich höre euch", schrieb er an die trans Community. "Es zerreißt mir das Herz, euch in diesem Schmerz zu sehen. Ich bin froh, dass wir gemeinsam darüber reden können. Es wird Zeit."



Der Inhalt des Films sowie der jetzt veröffentlichte erste Trailer sind immerhin vielversprechend: "Anything" basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Timothy McNeil, das der Regisseur für die Leinwand selbst adaptierte. Das Romantikdrama handelt von dem Witwer Early (John Carroll Lynch) aus dem tiefsten Mississippi, der nach mehreren Selbstmordversuchen von seiner Schwester nach Los Angeles geholt wird. Eines Tages klopft seine neue Nachbarin Freda an die Tür und fragt nach Zucker. Zwischen dem frustrierten Witwer und der zynischen Sexarbeiterin entsteht trotz ihrer komplett verschiedenen Hintergründe eine blühende Romanze, die im Umfeld auf Unverständnis stößt.



In den USA kommt "Anything" im Mai in die Kinos, ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest. (cw)









