15. April 2018,

Ein neues Buch für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren erzählt die Geschichte der Regenbogenfahne.



"Pride: The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag" beginnt 1977 mit der Wahl von Milk als ersten offen schwulen Politiker der USA in den Stadtrat von San Francisco. Im Mittelpunkt des Buches des renommierten amerikanischen Kinderbuchautors Rob Sanders steht jedoch dessen Zusammenarbeit mit Gilbert Baker bei der Erfindung der Regenbogenfahne als weltweites Symbol der LGBTI-Bewegung. Beim Gay Pride 1978 in San Francisco feierte die von Baker selbst gefärbte und genähte Pride-Flagge ihre Premiere.







"In meinem Buch tauchen vier Wörter immer wieder auf: Gleichheit, Stolz, Hoffnung und Liebe", erklärte Sanders zu seinem Werk. "Das ist die Botschaft, die ich Kindern gerne vermitteln möchte, dass Harvey, Gilbert und die Flagge für diese vier Wörter stehen und dass wir als Community noch immer dafür streiten."



Der 48-Seiten-Band in englischer Sprache mit Illustrationen von Steven Salerno ist Anfang des Monats bei Penguin Random House erschienen und zum Preis von 14,99 Euro auch bei amazon.de erhältlich. Das E-Book kostet dort 10,71 Euro. Auf der Verlagswebsite gibt es eine Leseprobe. (mize)



















-w-