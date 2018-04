Poster für eine bessere Welt

17. April 2018,

Unter dem Motto "Bunt ist schöner" veröffentlicht die Bremer Künstlerin Kassandra Ruhm jede Woche ein Poster für gesellschaftliche Vielfalt, Respekt und Akzeptanz - die Motive darf sich jeder downloaden.



Über 50 Plakate sind mittlerweile auf ihrer Homepage online, in denen es um LGBTI-Sichtbarkeit, die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen, Rassismus oder auch Altersfeindlichkeit geht.







Mehrfach wurden Ruhms kreativer Einsatz für Diversity bereits in Ausstellungen in der Offline-Welt gewürdigt. Zurzeit hängen die Bilder etwa im Haus am Markt in Osterholz-Scharmbeck oder ab 23. April im Europapunkt Bremen.



Kassandra Ruhm hofft auf eine große Verbreitung der Poster und lädt alle dazu ein, die Motive in hoher Auflösung herunterzuladen, auszudrucken und aufzuhängen: "Mir geht es nicht darum, Geld mit der Aktion zu verdienen, sondern die Welt ein bisschen besser zu machen."



Schade, dass ihr Projekt Ende April nach einem Jahr schon endet. (mize)









-w-