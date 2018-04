LGBTI-Akzeptanz im Bilderbuch

22. April 2018,

Im vergangenen Jahr erschien in den USA das Kinderbuch "You Be You!", das über die Vielfalt der Geschlechter und der romantischen Orientierungen aufklärt - nun gibt es übersetzte Ausgaben u.a. auf Deutsch, Türkisch und Arabisch.



"Unser Ziel ist es, Kinder zu erziehen, die sich selbst und andere akzeptieren", erklärte Autor Jonathan Branfman. Der 74-seitige Band mit Illustrationen von Julie Benbassat ist für alle Altersstufen geeignet und in kurze Abschnitte unterteilt, die aufeinander aufbauen. Thematisiert werden auch Diskriminierung und wie man sich für gleiche Rechte einsetzen kann.







Die deutsche Ausgabe mit dem Titel "Du Sei Du! Gender, Liebe & Familie erklärt" ist zum Preis von 10,43 Euro bei amazon.de erhältlich. Mehr Infos, auch zu den anderen Übersetzungen, gibt es auf der offiziellen Facebook-Seite zum Buch. (cw)













