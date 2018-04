Neue Outfits für den CSD

26. April 2018,

Die Wiener Marke Ampelpärchen hat eine neue Pride-T-Shirt-Kollektion entworfen - über Crowdfunding kann man die sechs Motive bereits vorbestellen.



Da ist für jeden etwas dabei: Neben einem Panzer, der bunte Herzen verschießt, und einer geballten Faust in Regenbogenfarben gibt es auch das oben gezeigte Vielfalts-Shirt, das das Menschsein in den Vordergrund stellt.



"Die weltberühmten Wiener Ampelpärchen sind unmissverständliche Botschafter für Liebe, eine faire und weltoffene Zukunft", heißt es in einer Pressemitteilung zur IndiegogoKampagne. "Damit das so bleibt, benötigen wir einerseits Herzenswärme und andererseits natürlich auch finanzielle Zuwendung." Insgesamt 5.000 Euro sollen zum Launch der Kollektion innerhalb von drei Wochen eingesammelt werden.



Alle Motive stellen wir in der unten verlinkten Galerie vor. Mehr Hintergründe gibt es in einem gutgemachten Kampagnenvideo. (cw)













