Wut-Tweet gegen Youtube-Zensur

Der südafrikanische Sänger Nakhane ist empört, dass Youtube das Musikvideo zu seinem neuen Song "Clairvoyant" erst ab 18 freigegeben hat - der Clip zeigt den schwulen Künstler halbnackt und in intimen Szenen mit einem anderen Mann.



"Ich bin stinkwütend, dass Youtube meinem Video für 'Clairvoyant' eine Altersbeschränkung gegeben hat", schrieb der 30-Jährige auf Twitter. "Ich würde gerne mehr über die Kriterien erfahren, zumal es entsprechende Videos mit Heterosexuellen ohne Einschränkung gibt. Es geht einen Schritt vorwärts und drei Schritte zurück in dieser Welt, wenn man kein Hetero ist, nicht wahr?"

Direktlink | Zu heiß für Youtube: Video zu "Clairvoyant"

Bereits im vergangenen Jahr gab es Homophobie-Vorwürfe gegen Youtube. Nach Installation eines überarbeiteten Jugendschutz-Filters wurden plötzlich Hunderttausende Videos von LGBTI-Bloggern im "eingeschränkten Modus" blockiert, obwohl keinerlei jugendgefährdende Inhalte vorkamen - selbst Schminktipps für Transsexuelle waren betroffen (queer.de berichtete). Erst nach heftigen Protesten lockerte die Plattform die Zensur (queer.de berichtete).



Nakhane hatte im März sein von der Kritik vielgelobtes Debütalbum "You Will Not Die" veröffentlicht. Darüber hinaus ist der in Johannesburg lebende Sänger als Autor und Schauspieler tätig. Im mehrfach preisgekrönten Spielfilm "Die Wunde" spielt er den schwulen Fabrikarbeiter Xolani. (cw)











