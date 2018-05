Knisternde Homoerotik

03. Mai 2018, noch kein Kommentar

In der Münchner Kunstbehandlung wird am Donnerstagabend die achte Gruppenausstellung "The Male Figure" eröffnet.



Zu bekannten Künstlern der Galerie wie Robert C. Rore oder Rinaldo Hopf gesellen sich auch diesmal neue Talente. Neu dabei ist etwa Sven Oliver, der in seinen Arbeiten gegen das Waschbrettbauch-Diktat anzeichnet. Erstmals vertreten sind auch zwei Künstlerinnen: Astrid Köhler zeigt "schräge" Stücke aus ihrer Serie "Updates". Petra Winheller fotografiert in ziemlich einzigartiger Technik Rugby-Spieler-Fotografien, die in beeindruckender Weise die Dynamik des Spiels zeigen und die gleichzeitig vor Erotik knistern.



Vielfältig wie die Aussteller ist auch die Bandbreite der Arbeitstechniken. Die reicht vom klassischen Gemälde über Aquarell und Zeichnung hin zu Fotografie, Keramik, Objekt und Skulptur. Eine Auswahl zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Vernissage findet am 3. Mai ab 20 Uhr in Anwesenheit der Künstler statt. Alle Exponate der Ausstellung sollen ab dem Abend der Eröffnung auch im Web-Shop der Kunstbehandlung erhältlich sein. (cw/pm)









-w-