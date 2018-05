Mehr als Dekobedarf

04. Mai 2018,

Clas Ohlson, das schwedische Warenhaus für Haushalts- und Dekobedarf, veröffentlicht zu seinem 100. Geburtstag eine neue Produktlinie im Regenbogen-Design - ein Teil der Erlöse geht an die Aids-Hilfe Hamburg.



Neben Regenschirmen, Gartenstühlen, Taschen, Geldbörsen und Bechern in den Pride-Farben gehören zur Rainbow-Kollektion auch Luftballonsets und eine leuchtende Regenbogenlampe. Verkaufsstart ist am 15. Juni.







"Toleranz und gelebter Respekt vor unterschiedlichen und manchmal auch unkonventionellen Lebensweisen ist mehr als gesellschaftspolitischer Dekobedarf", begrüßte die Aids-Hilfe Hamburg die Soli-Aktion in einer Pressemitteilung. "Sie gehören zum Fundament, auf dem sich das Haus einer stabilen Gesellschaft gründet."







In der Hansestadt wurde 2016 die erste deutsche Filiale von Clas Ohlson eröffnet. Gegründet wurde das Unternehmen 1918 im schwedischen Insjön. (cw)









-w-