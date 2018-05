One-Night-Stands? Aber sicher!

08. Mai 2018, noch kein Kommentar

Die erste Serie der BZgA-Kampagne "Liebesleben" wollten "Demo für alle" und AfD-Jugend als vermeintliche Gefahr für Kinder verbieten - jetzt gibt es mehrere neue Motive, darunter auch zwei schwule.



Auf dem einen Poster sieht man zwei Männer, die nachts an einer Bushaltestelle rummachen. "Zu dir? Oder zu mir?", heißt es im Text. Und: "Benutzt Kondome." Auf dem anderen Motiv tanzt ein männlicher Stripper vor männlichem Publikum unter der Headline "Im Tanga kratzt der Tiger? Dein Arzt hilft."







"Wir wollen Menschen informieren und dabei unterstützen, bei einer möglichen sexuell übertragbaren Infektion mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin zu sprechen", erklärte die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Dr. Heidrun Thaiss. "Die BZgA weist deshalb wieder mit neuen Plakat- und Anzeigenmotiven ihrer 'Liebesleben'-Kampagne auf die Nutzung von Kondomen in sexuellen Risikosituationen und auf den Arztbesuch bei Symptomen für eine STI hin."



Die neuen Motive sind bundesweit seit Anfang Mai unter anderem an über 65.000 Plakatflächen zu sehen, die vom Fachverband Außenwerbung (FAW) zur Verfügung gestellt wurden. Die hohen Reichweiten der Cartoons ermöglichen es nach Angaben der Behörde, 80 Prozent der Bevölkerung unter 30 Jahren mit den Botschaften der HIV/STI-Prävention zu erreichen.



Beobachtung am Rande: Während es das Bushaltestellen-Poster auch in einer Hetero-Version gibt, wird Outdoor-Sex - einst eine schwule Domäne - von der BZgA ausschließlich gemischtgeschlechtlich repräsentiert:







Mehr Infos zur Kampagne und die weiteren Motive gibt es auf liebesleben.de. (mize)











