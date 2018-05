Erste Pride-Tasse aus Meißner Porzellan

09. Mai 2018,

Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH veröffentlicht zum 25. Jubiläum des CSD Dresden einen queeren Kaffeebecher.



Die weiße Tasse mit dem CSD-Logo und der Motto-Aufschrift "25 Jahre - Wir trauen uns...!" soll nach Angaben der Pride-Veranstalter ab 22. Mai in den drei Dresdner Meissen-Boutiquen erhältlich sein. Die im Jahr 1710 gegründete und weltweit führende Porzellanmanufaktur gehört zu den international bekanntesten und ältesten deutschen Luxusmarken. Alleiniger Gesellschafter ist der Freistaat Sachsen.



Das CSD-Straßenfest in Dresden findet vom 25. bis 27. Mai auf dem Altmarkt, die politische Demonstration am 26. Mai statt. Mehr Infos zum Programm auf der Homepage. (cw)









-w-