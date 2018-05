Schwule Löwen auf der Arche Noah

17. Mai 2018,

Die Drogeriekette Rossmann verkauft eine Arche Noah mit zwei männlichen Löwen als Holzspielzeug für Kleinkinder - das sorgt auf Twitter für jede Menge Spott.



Entdeckt hatte die beiden Mähnentiere Twitteruser @aixposition am Montag: "Liebes Team von @rossmann: eure Arche Noah ist ja ganz süß, aber was das Löwenpaar angeht habe ich schlechte Nachrichten für euch bzw. die Katholiken. 😉", machte er sich über die schwulen Tiere auf dem christlichen Rettungsboot lustig. Dafür gab es bislang über 4.000 Likes, mehr als 860 Retweets - und eine kleine Sintflut an Kommentaren.



Liebes Team von @rossmann: eure Arche Noah ist ja ganz süß, aber was das Löwenpaar angeht habe ich schlechte Nachrichten für euch bzw. die Katholiken. pic.twitter.com/cHPYGq7Hkq Andy (@aixposition) May 14, 2018 Twitter / aixposition







Die "taz" nahm die Rossmann-Löwen sogar zum Anlass, den evangelischen Berliner Pfarrer Björn Borrmann zu interviewen . "Über diese Arche konnte ich sehr lachen", reagierte der entspannt. Wobei Borrmann vielleicht nicht so ganz der typische Pastor ist. Die Weihnachtskrippe in dessen Pfarrhaus hat schließlich auch zwei Josefs, eine Dalmatinerin und ein Einhorn. (mize)

-w-