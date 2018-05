Stonewall auf Sächsisch

18. Mai 2018, noch kein Kommentar

Der CSD Leipzig gibt sich in diesem Jahr besonders kämpferisch - und zeigt dies auch in einem sehr gelungenen Plakat.



In einer Abstimmung über mehrere eingereichte kreative Vorschläge entschieden sich die Veranstalter für das Layout von Max Gramm von Fuchs Print. Das Poster zeigt eine Gruppe von demonstrierenden Menschen mit Transparenten und Regenbogenfahne.



Der Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit ist Schwerpunkt der CSD-Veranstaltungsreihe, die am 13. Juli in der sächsischen Metropole beginnt und am Samstag, den 21. Juli mit Demo und Straßenfest endet (queer.de berichtete).



Bereits im März hatte der CSD Leipzig für Aufsehen gesorgt, als er in einer "Unvereinbarkeitserklärung" Mitglieder und Anhänger der AfD von seinen Veranstaltungen verbannte (queer.de berichtete). (mize)

