Lederkerle in der Brüdernkirche

In seiner Ausstellung "Credo - Lebensentwürfe" zeigt der Fotograf Klaus G. Kohn großformatige Porträts völlig unterschiedlicher Menschen - darunter auch ein schwules Paar.



Noch bis zum 14. Juni sind Kohns beeindruckende Bilder in der historischen Brüdernkirche in Braunschweig zu sehen, wo sie im über 600 Jahren alten Kreuzgang präsentiert werden.



Neben den beiden zärtlichen Lederkerlen porträtiert der Fotograf u.a. einen Imam, Punks, ein Funkenmariechen, Ordensschwestern und Biker. Die Idee hinter seiner Serie: Durch das "fotografische Miteinander" treten all diese Menschen, die im Alltag kaum etwas miteinander zu tun haben, in einen Dialog.



Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Öffentliche Führungen mit Klaus G. Kohn gibt es noch am 26. Mai sowie am 2. und 9. Juni jeweils um 15 Uhr. (cw)















