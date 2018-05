Das ist die erste CSD-Kollektion von H&M!

25. Mai 2018,

Am 31. Mai bringt H&M zum allerersten Mal eine Pride Collection auf den Markt - ein Teil der Erlöse soll in den weltweiten Kampf für LGBTI-Rechte fließen.



Die Linie aus T-Shirts, Tanktops, Shorts, Sweatshirts, Sweatpants, Hoodies, Mützen, Bauchtaschen, Schlüsselbändern und Socken in Regenbogenfarben und Pastelltönen ist mit Schlagworten wie "Pride", "Love" oder "Equality" bedruckt - ideal zum Flagge zeigen im Alltag. Die gesamte Kollektion mit Siebzigerjahre-Flair zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"H&M ist davon überzeugt, dass jeder das Recht hat, den zu lieben, wen er will", erklärte Andreas Lowenstam, Leiter des Bereichs Herrenbekleidung bei H&M, zum Launch der LGBTI-Linie. "Wir hoffen, dass die Leute die Pride-Kollektion von H&M nutzen werden, um die Gleichheit der Liebe zu feiern."



Beworben wird die CSD-Kollektion mit Hilfe von queeren Promis. Für ein Shooting sind der olympische Freestyle-Skifahrer Gus Kenworthy, Pop-Künstlerin Kim Petras, Model Gabrielle Richardson, Rapper und Drag-Entertainer Aja sowie der Musiker Shaun Ross in die bunten H&M-Klamotten geschlüpft.



Die Pride Collection soll ab 31. Mai in ausgewählten H&M-Filialen weltweit sowie online erhältlich sein. Zehn Prozent der Erlöse gehen an die LGBTI-Kampagne "Free & Equal" des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen. (cw)







