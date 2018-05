Nike entdeckt den rosa Winkel

29. Mai 2018,

Nike BeTrue Zoom Fly

Der US-Sportartikelanbieter Nike hat seine BeTrue-Kollektion zur Pride-Saison 2018 vorgestellt - mit Anleihen an die queere Geschichte.



Die neue CSD-Linie enthalte "Farben und Symbole, die von der LGBTQ-Community zurückerobert und historisch umgewidmet wurden", heißt es in der Ankündigung des Unternehmens. Im Zentrum stehen der rosa Winkel, mit dem die Nationalsozialisten homosexuelle Männer im KZ kennzeichneten und der ein beliebtes Zeichen der Schwulenbewegung der Siebzigerjahre war, sowie ein helles Violett, das "eines der ältesten symbolischen Referenzen in der LGBTQ-Kultur" sei.



Nike BeTrue Vapormax Plus

Der Farbton findet sich auf allen vier Sneakers der neuen Pride-Kollektion: dem Nike Vaporax Plus, dem Nike Air Max 270, dem Nike Zoom Fly und dem Nike Epic React Flyknit.



Nike BeTrue Epic React Flyknit

Auf die in Pride-Kollektionen sonst übliche Regenbogenfahne wird nicht komplett verzichtet: Zwei der Schuhe, der Vapormax Plus und der Air Max 270, zeigen das Regenbogenspektrum u.a. auf der Sohle. Der Zoom Fly wiederum biete eine "gedämpfte Regenbogenfarbe durch das durchscheinende Obermaterial", so Nike in der Ankündigung.



Nike BeTrue Air Max 270

Die BeTrue-Kollektion 2018, zu der auch T-Shirts, Socken, ein Hut und eine Tasche gehören, soll ab 6. Juni weltweit erhältlich sein. Die erste Pride-Linie brachte Nike im Jahr 2011 auf den Markt. Einen Teil der Erlöse spendet das Unternehmen an gemeinnützige Organisationen, die queere Athleten unterstützen und Diskriminierung im Sport bekämpfen. (cw)













