Die neue Pride-Flagge hat elf Streifen

01. Juni 2018,

Am Rathaus von Seattle wird am Freitag eine neue Variante der Regenbogenfahne gehisst. Das Ziel: Niemand in der Community soll ausgegrenzt werden.



Zu den klassischen sechs Streifen kommen auf Initiative der Seattle LGBTQ Commission, einem offiziellen Beirat der Stadt, fünf weitere Farben hinzu: Schwarz und Braun sollen People of Color repräsentieren, während sich in Pink, Hellblau und Weiß trans, intersexuelle und nichtbinäre Menschen wiederfinden sollen.



Eine nur um Schwarz und Braun ergänzte Regenbogenflagge vor dem Rathaus von Philadelphia hatte bereits im vergangenen Jahr zum Philly Pride kontroverse Diskussionen ausgelöst (queer.de berichtete). In unserer damaligen Wochenumfrage hielten 71,8 Prozent der queer.de-User die bisherigen sechs Farben für ausreichend. (mize)









