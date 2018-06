Die neue CSD-Kollektion von Levi's setzt auf deine Kreativität

04. Juni 2018, noch kein Kommentar

Auch in diesem Jahr hat das Textilunternehmen Levi Strauss & Co. eine eigene Pride Collection auf den Markt gebracht. Im Mittelpunkt steht der Slogan "I AM ___".



"Unsere Kunden können mit den T-Shirts mit der Aufschrift 'I AM ___' jedes Shirt so individuell gestalten, wie sie möchten", heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Levi's. "'ICH BIN ___' ist die ehrlichste und direkteste Art und Weise für sich selbst einzustehen: ganz egal, ob auf dem Shirt steht 'ICH BIN HOMOSEXUELL', 'ICH BIN STOLZ', 'ICH BIN EINZIGARTIG' oder 'ICH BIN WIE ICH BIN'."



Mit der neuen Pride-Kollektion könne man sowohl Individualität als auch Solidarität ausdrücken, so das Unternehmen. Sie besteht aus ärmellosen Oberteilen in Schwarz und Weiß mit dem ikonischen Levi's-Batwing in Regenbogenfarben, einer Trucker Jacket mit Regenbogen-Stickerei und dem unverkennbaren Tab in Regenbogenfarben. Nicht zu vergessen die original 501 Cutoff-Shorts mit Regenbogen-Ösen.



Außerdem gibt es Baseballkappen, geflochtene Gürtel und Hosenträger, Bandanas, Beanie-Mützen sowie Socken und Unterwäsche. Für die Puristen sind ein Washed-Denim-Hut und ein Stoffbeutel aus Stonewashed Denim mit dem Pride-Logo erhältlich. Die einzelnen Artikel zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die mittlerweile fünfte Pride-Kollektion ist teilweise bereits auf levi.com erhältlich. Außerdem wird sie zu den CSD-Paraden in ausgewählten Levi's Stores in der jeweiligen Stadt erhältlich sein, unter anderem in den Läden am Berliner Ku'damm, in der Kölner Ehrenstraße, am Jungfernstieg und Schulterblatt in Hamburg sowie in Neuhauser Straße in München.



Zehn Prozent der Erlöse gehen auch diesmal wieder an die Harvey Milk Foundation sowie die Stonewall Community Foundation. (cw)









