06. Juni 2018,

Bild: Kinga Michalska

Für ein Ausstellungsprojekt haben sich zehn queere Fotografen aus Polen zusammengeschlossen, um LGBTI mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und eine Botschaft der Liebe in ihr Heimatland zu senden.



Die Porträtserie "Queer Gaze from Poland - A Portrait of Love and Desire" ist eine fast dokumentarische Darstellung von Freunden und Liebenden im Alltag - mit dem Ziel, echte Geschichten über Menschen und Beziehungen zu erzählen, anstatt einfach nur schöne Bilder zu schaffen.



Bild: Krystian Lipiec

Die Ausstellung hatte Ende Mai in der britischen Hauptstadt London ihre öffentliche Premiere. Aus Angst vor rechtsradikalen Gewalttätern und angesichts zunehmender Homophobie unter der rechtskonservativen PIS-Regierung könnten die Werke in Polen nicht gezeigt werden, so die Künstlergruppe, die selbst teilweise im Exil lebt.



Mehr Infos über die Arbeiten von Pamela Bożek, Mateusz Cyrankowski, Mateusz Grzelak, Agata Kalinowska, Krystian Lipiec, Kinga Michalska, Oiko Petersen, Jerzy Piątek, Natalia Podgórska und Łukasz Rusznica gibt auf der Homepage zum Projekt. (cw)







