Ausziehen gegen Homophobie

10. Juni 2018

Zum zweiten Mal produziert der schwule Aktivist Uwe Koeberich den Männerakt-Kalender "XOXO Ostbelgien" zugunsten von regionalen LGBTI-Projekten - für die Shootings in Eupen und Köln werden noch Models gesucht.



"Auf den Gedanken kam ich, als im Laufe eines Schulprojekts immer wieder der Spruch fiel: 'Das ist voll schwul', und zwar immer dann, wenn sich ein Kumpel nach Ansicht seiner Freunde nicht 'männlich' genug kleidete", erklärt Koeberich zu seinem Projekt. "Da lag es natürlich auf der Hand, den Models des Kalenders ihre sexuelle Identität durch die Entwendung ihrer Klamotten zu rauben, um sie auf ihre Männlichkeit zu reduzieren."







Das Casting für den Kalender 2019 läuft noch bis Ende Juni, die Shootings mit dem Fotografen Jannis Mattar sollen an mehreren Wochenenden im Juli stattfinden. "Ansehnliche, charismatische Männer und Jungen aus dem normalen Alltagsleben sollten im Vordergrund stehen - nicht gefakte Beautys", so Koeberich gegenüber queer.de.



Interessierte Models können sich mit Fotos (Ganzkörperbilder in Unterwäsche, Vorder-, Rückenansicht und Profil, sowie ein Porträt) und Kontaktdaten per Email an bewerben.



Mehr Bilder und Infos zu den Projekten von Uwe Koeberich gibt es auf Facebook und Instagram. (mize)















