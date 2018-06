Eine Regenbogentreppe mit Keith Haring

11. Juni 2018,

Zum Vienna Pride erstrahlt die Treppe der Albertina, eins der beliebtesten Fotomotive Wiens, in allen Regenbogenfarben.



In dem Kunstmuseum läuft bereits seit März eine Ausstellung zu Keith Haring (1958-1990), der 2018 60 Jahre alt geworden wäre (queer.de berichtete). Über 150.000 Menschen haben die umfassende Schau bereits besucht. Die U-Bahn-Bilder, Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen des an Aids verstorbenen schwulen Künstlers sind Botschafter für soziale Gerechtigkeit und eine Inspiration für viele.



Die Ausstellung "Keith Haring - The Alphabet" ist noch bis zum 24. Juni zu sehen. Am heutigen Montag bietet die Albertina anlässlich des Pride zwei spezielle Führungen zu einem reduzierten Eintrittspreis.



Zugleich ist für 18 Uhr rund um die Regenbogentreppe ein Kiss-Flashmob geplant. "Unsere Treppe leuchtet in allen Regenbogenfarben. Mittendrin das Keith-Haring-Motiv zweier sich umarmender Figuren - ein Symbol für Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft. Lassen Sie uns gemeinsam diese Figuren zum Leben erwecken!", lädt das Museum zu dem Kiss-In im Rahmen des Pride ein.



"Schnappen Sie sich Freund_innen, Lebensabschnittspartner_innen, Ehefrauen_männer oder einfach die besten Freund_innen und umarmen oder küssen Sie sich. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Liebe in all ihren Formen."



Der Vienna Pride steht als zweiwöchiges Festival in diesem Jahr unter dem Motto "Love, Respect and Solidarity". Höhepunkt ist das Pride Village ab Dienstag am Rathausplatz und die Regenbogenparade am Samstag.











-w-