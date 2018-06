So erklärt man Kindern Homophobie!

12. Juni 2018,

Jetzt endlich ist es auf Deutsch erhältlich: In John Olivers Kinderbuch "Ein Tag im Leben von Marlon Bundo" will eine Stinkwanze, die aussieht wie US-Vizepräsident Mike Pence, die Hochzeit zweier schwulen Hasen verhindern.



Das Werk des "Last Week Tonight"-Moderators war eine satirische Reaktion auf das im März zeitgleich erschienene Bilderbuch "Marlon Bundo's - A Day in the Life of the Vice President", das von Pences Tochter Charlotte geschrieben und von dessen Frau Karen illustriert wurde. Im Mittelpunkt des drögen Originals stand das real existierende Haustier des LGBTI-feindlichen Politikers (queer.de berichtete).







In den USA war die schwule Version, in der Marlon Bundo seinen Artgenossen Wesley am Ende doch noch heiraten kann, zeitweise auf Platz eins mehrerer Bestsellerlisten. Die Erlöse aus dem Verkauf der Parodie gehen u.a. an das Trevor Project, das queere Jugendliche unterstützt.



Die deutsche Übersetzung des 32-Seiten-Bandes ist im riva Verlag erschienen. Die Hardcover-Ausgabe kostet 14,99 Euro, das E-Book ist für 11,99 Euro erhältlich. Mehr Eindrücke bietet eine PDF-Leseprobe.







Das Original der Pence-Familie gibt es bislang übrigens nur auf Englisch. (mize)







