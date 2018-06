Thailand setzt auf den Regenbogen-Baht

16. Juni 2018,

Unter dem Motto "Open to the New Shades" wirbt das thailändische Fremdenverkehrsamt so intensiv und offen um LGBTI-Touristen wie noch nie.



Am 29. und 30. Juni veranstaltet die von der Regierung und Sponsoren finanzierte Tourism Authority of Thailand (TAT) Südostasiens erstes LGBT+ Travel Symposium in Bangkok, um Reiseveranstaltern, Hotels und Medien die Bedeutung des Regenbogen-Bahts - so heißt die Währung im Land des Lächelns - näher zu bringen.



Bereits im März hatte Thailand den LGBT-Pavillon auf der Berliner Reisemesse ITB präsentiert. "Ohne Zweifel war der LGBT-Markt schon immer ein wichtiges Reisesegment für Thailand", erklärte TAT-Chef Yuthasak Supasorn damals. "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, Thailand als eine führende Destination für die LGBT-Community in Südostasien zu positionieren."



Zur Kampagne der TAT gehört auch ein wirklich gut gemachtes Video, das sich gezielt an Nicht-Mainstream-Touristen richtet und dabei auch ein schwules Paar in den Mittelpunkt stellt:

Mit der Website gothaibefree.com gibt es zudem ein offizielles LGBT-Reiseblog.



LGBT-Menschen sind in Thailand sehr sichtbar. Die Gesellschaft steht ihnen ausgesprochen tolerant gegenüber, solange es - in vielen Fällen - nicht die eigene Familie betrifft. Schwule und lesbische Partnerschaften werden in der Militärdiktatur noch immer nicht anerkannt. (mize)











