Ein Bildband voller Traum-Männer

Das neue Fotobuch "Catalogue Guys" bietet herausragende Beispiele erotischer Männer-Fotografien, die heute sowohl von Frauen wie von Männern weltweit konsumiert werden.



Der vom Fotojournalisten Sven Müller herausgegebenen Band voller Traum-Männer dokumentiert auf 160 Seiten den heutigen Blick auf die Darstellung von Männlichkeit und zeigt in seinen Fotografien, wie sich die männliche Erotik in der Bildsprache unserer Zeit darstellt.







Im Mittelpunkt steht der schöne Mann, wie die Natur ihn schuf, mal muskulös und lasziv, mal nachdenklich und verträumt. Ein Idealbild, das in der Vermarktung von Fotografie einen immer größer werdenden Markt bedient.



"Catalogue Guys. Erotische Männer-Fotografie im Zeitalter von Mikrostock" ist bei OIO Books, einem neuen Verlag für Kunst- und Bildbände, erschienen und zum Preis von 29 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)















