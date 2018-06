Knutschen für die Liebe

19. Juni 2018,

Was macht man gegen Proteste religiöser Homogegner beim CSD? Ganz einfach: mit ihnen ein Selfie!



Als Twitter-User Calum am vergangenen Wochenende am Rande der Pride-Parade im schottischen Edinburgh einen älteren, bärtigen Mann mit einem Schild gegen die Ehe für alle sah, schnappte er sich prompt seinen Freund und knutschte ihn vor der homophoben Botschaft im Namen Gottes. Zum perfekten CSD-Foto, aufgenommen von einem Freund, schrieb er: "Sometimes boys kiss boys and it's great! #lovealwayswins #EdinburghPride."



Das Twitter-Selfie für die Liebe und für gleiche Rechte erhielt nicht nur Tausende Likes, sondern inspirierte auch andere CSD-Teilnehmer zur Nachahmung:



Wetten, dass das besessene Männlein mit dem Schild beim nächsten Pride zuhause bleibt? (mize)







