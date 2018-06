Designer-Gummis vom Modemacher

20. Juni 2018, noch kein Kommentar

Zusammen mit dem Kondomhersteller Trojan hat der New Yorker Modemacher Alexander Wang eine limitierte "Protect your Wang"-Kollektion herausgegeben - inklusive Kondom.



Alle Kleidungsstücke, darunter ein T-Shirt, eine Cap, ein Bandana und Socken, tragen die selbstironische Aufschrift "Protect Your Wang" - auf Deutsch: "Schütze Deinen Schwanz". Zusätzlich hat der schwule Designer ein eigenes Kondom entworfen, das es beim Kauf jedes Produkts dazugibt und das bei der New Yorker Pride-Parade am 24. Juni kostenlos verteilt werden soll.







"Der Pride war schon immer eines meiner liebsten Events des Jahres, und er ist umso schöner, wenn man zusammen mit Freunden und Fans eine wichtige Botschaft teilen und das Wohlbefinden innerhalb der LGBT-Community unterstützen kann", erklärte Alexander Wang in einer Pressemitteilung. Mit den Erlösen aus der "Protect Your Wang"-Kollektion sollen Gesundheitskampagnen des New Yorker LGBT Centers finanziert werden. (cw)









-w-