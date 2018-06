Dieses Wasser macht schwul!

23. Juni 2018,

Eine neue "evian"-Flasche mit einem schwulen Paar, das Händchen hält, sorgt in Frankreich für große Aufregung - Homohasser fordern gar einen Boykott der Mineralwassermarke.



Die schicke Flasche gehört zur "evian"-Sonderedition "Prestige Paris" mit zwölf typischen Zeichnungen der Grafikerin Tiffany Cooper aus der französischen Hauptstadt. Obwohl die beiden verliebten Männer vor der Bastille das einzige Homo-Motiv bilden, erntete der Hersteller einen Shitstorm.







Homophobe Twitter-User beklagten unter anderem "Werbung für Homosexualität" und forderten dazu auf, statt "evian" künftig "Badoit" oder "Salvetat" zu trinken. Was nicht sehr schlau war, denn diese Marken gehören ebenfalls zum Danone-Konzern.



Andere wiederum machten sich über die völlig absurde Aufregung lustig. "Wie bist du schwul geworden?", erfand ein Twitter-User einen fiktiven Dialog. "Ich hatte eine Flasche 'evian' getrunken." - "Oh, diese Bastards!" (cw)









-w-