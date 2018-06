Das ist Deutschlands erste queere Briefmarke!

25. Juni 2018,

Entwurf: Andrea Voß-Acker, Wuppertal

Am 12. Juli bringt das Bundesministerium der Finanzen anlässlich des 150. Geburtstages von Dr. Magnus Hirschfeld eine 70-Cent-Briefmarke heraus - mit "sexuellen Zwischenstufen" in Regenbogenfarben.



In einer Veranstaltung im Berliner Centrum Judaicum präsentiert die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) am 19. Juli um 19 Uhr gemeinsam mit der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft das von Andrea Voß-Acker entworfene Sonderpostwertzeichen. Staatssekretärin Christine Lambrecht (SPD) stellt die Briefmarke vor. Lucie Veith vom Fachbeirat der BMH und die Kunst- und Sozialwissenschaftlerin Dr. Corinna Tomberger beleuchten in Kurzvorträgen Hirschfelds emanzipatorische Ansätze für trans- und intersexuelle Personen und die Bedeutung von Hirschfelds Kolleg*innen und Mitstreiter*innen. Sigrid Grajek und Regina Knobel sorgen für den musikalischen Rahmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 12. Juli per Email an: .



Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hat sich zusammen mit der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft seit 2015 intensiv um das Erscheinen einer Sondermarke für Magnus Hirschfeld bemüht. "Mit der Gedenkmarke wird die Wirkung des Namensgebers unserer Stiftung für Gegenwart und Zukunft in besonderer Form thematisiert", erklärte der geschäftsführende Vorstand der BMH Jörg Litwinschuh. "Sie schafft Aufmerksamkeit und einen bleibenden Eindruck in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Als kleiner Kulturbotschafter kann sie den Diskurs um Dr. Magnus Hirschfeld in die Gesellschaft tragen."



Die Hirschfeld-Gedenkbriefmarke kann ab 12. Juli auch im Online-Shop der Post bestellt werden. (cw/pm)







-w-