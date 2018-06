Mit Safer Sex einen Rasenmäher gewinnen!

26. Juni 2018, noch kein Kommentar

Unter dem Motto "Machs mit und gewinne" verteilt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit 400.000 Kondome, die gleichzeitig ein Los mit Gewinncode sind.



Die Botschaft der neuen "Love Life"-Präventionskampagne in Kooperation u.a. mit der Aids-Hilfe Schweiz: Wer sich beim Sex mit einem Kondom schützt, gewinnt in jedem Fall.





Wer den auf der Kondomverpackung abgedruckten Gewinncode auf der Webseite lovelife.ch eingibt, hat zusätzlich die Chance auf einen von insgesamt 3.500 von Unternehmen gesponserten Preisen - etwa einen Fernseher, einen Rasenmäher, ein Fahrrad oder eine Stereoanlage.



Die von Plakaten und witzigen Videos begleitete Präventionskampagne richtet sich an die sexuell aktive Bevölkerung. Am Gewinnspiel mitmachen dürfen alle in der Schweiz lebenden Menschen ab 16 Jahren. (cw)







-w-