Hommage an Tom of Finland

29. Juni 2018

Zur Münchner CSD-Woche zeigt die Kunstbehandlung ab 5. Juli eine Auswahl der Illustrationen aus dem aktuellen Sammelband "Mein schwules Auge".



Der diesjährige, mittlerweile 14. Band befasst sich in Bild und Text mit dem inzwischen ikonografischen Werk von Tom of Finland, bürgerlich Touko Laaksonen (1920-1991), und dessen Wirkung auf nachfolgende Künstlergenerationen (queer.de berichtete).



Der Herausgeber von "Mein schwules Auge" Rinaldo Hopf - nicht nur durch seine Serie "Golden Queers" fast selbst schon eine Ikone der "schwulen Kunst" - war 2017 "Resident Artist" in der Tom of Finland Foundation und ist seit vielen Jahren mit regelmäßigen Ausstellungen in der Kunstbehandlung zu sehen.



Vernissage und Signierstunde mit Rinaldo Hopf ist am Donnerstag, den 5. Juli ab 20 Uhr. Das Buch kann für 19,90 Euro u.a. bei amazon.de bestellt werden. (cw)















