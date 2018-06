300 Drohnen feiern CSD

30. Juni 2018, noch kein Kommentar

Bei einem LGBTI-Event im kalifornischen Folsom ließ der Chip-Hersteller Intel am vergangenen Wochenende 300 Drohnen aufsteigen, die sich in der Luft zu einer Regenbogenfahne mit Herz formierten.



Die Marketingaktion zum Pride Month kam bei den Zuschauer*innen gut an, wie ein zweiminütiger Onlinefilm zeigt:

Intel setzt sich in den USA seit rund zwei Jahrzehnten für LGBTI-Rechte und gegen jede Form von Diskriminierung ein. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley hat eine eigene Intel Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Allied Employee Resource Group (IGLOBE). (cw)







