Kreativer Protest für die Ehe für alle: In der Schweiz trifft man seit Sonntag lesbische und schwule Brautpaare in voller Hochzeits-Montur an öffentlichen Orten - sie warten, weil sie warten müssen.



"Wir sitzen hier und heute, um den Schweizern Politikern Beine zu machen", erklärten Nalini und Alexia, die sich im Berner Freibad "Marzili" mit dem Schild "Unverheiratet seit 2013 - aus politischen Gründen" auf eine Parkbank setzten. "Sie sollen die Ehe für alle vorwärts bringen und Ja sagen zur Liebe und zur Realität."



Auch Patrick und Till warteten im Freibad auf den Segen des Staates:







Mit der Aktion #DieSchweizWartet will die Operation Libero Druck auf die Rechtskommission des Nationalrates ausüben, die ab Donnerstag über die Eheöffnung berät. "Wir warten nicht, weil wir es lässig finden zu warten, sondern weil das Parlament herumtrödelt", erklärte Co-Kampagnenleiterin Jessica Zuber. "Seit fünf Jahren wartet das Parlament darauf, einen Entscheid zur Ehe für alle zu fällen. Wieso weiß ich beim besten Willen nicht." (cw)







